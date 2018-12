Als „epischen Thriller“ haben die Fans von Olympiakos Piräus und die griechische Sportpresse das 3:1 gegen den AC Mailand in der Europa League gefeiert. dpa

Clubbesitzer Evangelos Marinakis hatte Tränen in den Augen, als er vor Journalisten sagte: „Das war ein gewaltiger Sieg. Wahrscheinlich der historischste in der Geschichte der Mannschaft, weil er mit der Qualifikation kombiniert wurde - gegen eine große Mannschaft mit sehr guten Spielern.“

Olympiakos Piräus hatte die Mailänder am letzten Spieltag der Gruppenphase aus dem Wettbewerb geworfen. Bei gleichem Punktstand (10) und Direktvergleich (3:1/1:3) entschied am Ende die Tordifferenz zugunsten der Griechen, die in der Gruppe F hinter Betis Sevilla (12) Zweiter vor Milan wurden.

Mailand scheiterte damit erstmals seit 1999/2000 in der Gruppenphase eines Europacups - dabei hätte eine Niederlage mit einem Tor Unterschied gereicht. Olympiakos Piräus ist nun der einzige griechische Club, für den es in der Europa League in der ersten K.o.-Runde weitergeht.

