Conference League Griechischer Traum oder italienische Erfolgsstory?

Währenddessen wollen die Finalteilnehmer ihre Sehnsucht stillen. Die AC Florenz könnte die italienische Erfolgsstory in dem noch jungen Wettbewerb Conference League fortschreiben. Die AS Rom gewann die erste Auflage vor zwei Jahren, die Fiorentina selbst verlor 2023 im Finale gegen West Ham United - und will sich nun im zweiten Anlauf krönen. „Die Zukunft jedes einzelnen Fiorentina-Spielers rückt in den Hintergrund, jetzt konzentrieren sich alle auf das Finale in Athen, das ist der einzige Gedanke“, sagte Coach Vincenzo Italiano. „Wir wollen Florenz eine Trophäe schenken, die Stadt hat es verdient.“