Europa League „Großes erreichen“: Freiburg will ins Viertelfinale

Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel in Freiburg reicht dem Sport-Club gegen West Ham ein Unentschieden, um zum ersten Mal ein europäisches Viertelfinale zu erreichen. „Wir wissen, dass wir morgen etwas Großes erreichen können. Aber wir müssen da jetzt davor nicht so viel darüber sprechen, sondern morgen die Arbeit machen“, erklärte Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein. In der vergangenen Saison war Freiburg im Achtelfinale der Europa League gegen Juventus Turin ausgeschieden.