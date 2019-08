Playoff-Spiel in Straßburg : Gruppenphase lockt: Eintracht will in die Europa League

Gruppenphase lockt: Eintracht will in die Europa League

Playoff-Spiel in Straßburg

Will mit Eintracht Frankfurt in die Gruppenphase der Europa League: Trainer Adi Hütter. Foto: Arne Dedert.

Straßburg Ohne die erhoffte Verstärkung durch Torjäger Bas Dost kämpft Eintracht Frankfurt gegen Racing Straßburg um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League.

DIE CHANCEN: Dennoch sieht sich der Fußball-Bundesligist gut gerüstet für das Playoff-Hinspiel im Elsass, wo es am Donnerstag (20.30 Uhr/Nitro) in erster Linie um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel sieben Tage später in Frankfurt geht. „Sie haben ein gutes Team, aber auch einige Lücken, die es auszunutzen gilt“, sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter.