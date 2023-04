Europa League „Halbfinale nicht for free“: Alonso bleibt optimistisch

Freilich musste Alonso zugeben, dass sich die Ausgangslage nicht verbessert hat. „Gestern standen die Chancen 50:50. Jetzt haben wir unentschieden gespielt und sie haben das zweite Spiel daheim. Daher haben sie vielleicht einen kleinen Vorteil“, sagte der zweimalige Champions-League-Sieger als Spieler und dachte wohl an die Berliner, die nach einem 3:3 zu Hause in Belgien mit 0:3 verloren. „Aber es sind noch mindestens 90 Minuten zu spielen“, sagte Alonso: „Es wird wie ein Finale. Make or break. Und wir sind bereit dafür.“