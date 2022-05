Club-Ikone : „Hat uns von oben zugeschaut“: Rangers siegen für Bell

Glasgow Nach den ekstatischen 90 Minuten und dem Einzug ins Finale der Europa League wurde es in der Kabine der Glasgow Rangers plötzlich ganz still.

Auf den Tribünen flippten alle aus, selbst die VIP-Gäste sprangen in ihren feinen Anzügen überglückliche wie kleine Kinder hin und her. Zu den Klängen von Belinda Carlisles „Heaven is a place on earth“ besangen fast 50.000 Menschen John Lundstram, ihren Helden und Torschützen zum 3:1. „John Lundstram is the beast on earth“ hallte es minutenlang durch das legendäre Ibrox. Jimmy Bell hätte diesen Abend sicherlich geliebt.