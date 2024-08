Conference League ausgelost Heidenheim erwartet Conference-League-Hit gegen Chelsea

Der 1. FC Heidenheim darf sich in der Ligaphase der Conference League auf ein Heimspiel gegen das Starensemble des FC Chelsea freuen. Das ergab die Auslosung in Monaco. Neben den Londonern tritt der Fußball-Bundesligist zu Hause zudem noch gegen den Schweizer Club FC St. Gallen und den slowenischen Vertreter Olimpija Ljubljana an. Auswärts treffen die Schwaben auf den türkischen Verein Basaksehir Istanbul, den schottischen Club Heart of Midlothian und den Pafos FC aus Zypern.