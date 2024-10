Conference League Heidenheims Dorsch will auch mal international jubeln

Mittelfeldspieler Niklas Dorsch will mit dem 1. FC Heidenheim in dieser Saison auch seine persönliche Europapokal-Bilanz aufbessern. Er selbst habe ja schon „ein bisschen Erfahrung sammeln können auf internationaler Ebene“, sagte der 26-Jährige vor dem Start der Conference-League-Ligaphase gegen Olimpija Ljubljana diesen Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+). Leider seien die aber „nicht so erfolgreich“ gewesen. Er wolle es in dieser Spielzeit nun „besser machen“, erklärte der Profi des Fußball-Bundesligisten.