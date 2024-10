Conference League „Historisch“: Heidenheimer Vorfreude auf Ljubljana

Bereits im zweiten Jahr nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga sind die Heidenheimer erstmals international dabei. Nachdem sie sich in den Playoffs gegen den früheren schwedischen Meister BK Häcken durchgesetzt haben, stehen jetzt sechs Partien in der Ligaphase an. Ende November kommt der ruhmreiche FC Chelsea aus London auf die Ostalb. Schmidts Fokus gilt erst mal aber der kniffligen Aufgabe gegen Ljubljana.