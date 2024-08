Conference-League-Playoffs Historischer Sieg: Heidenheim jubelt bei Europapokal-Debüt

Die Neuzugänge Sirlord Conteh (31. Minute) und Leonardo Scienza (65.) erzielten die Tore des FCH bei dessen erstem internationalem Auftritt in der Clubgeschichte. Mikkel Rygaard (36.) traf für die Gastgeber zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag auf der Ostalb statt. In die neue Bundesliga-Saison starten die Heidenheimer am Sonntag zuvor bei Aufsteiger FC St. Pauli (17.30 Uhr/DAZN).