Europa League Höhepunkt des Freiburger „Wahnsinns“: Topmotiviert in Turin

So stark wie einst ist der 36-malige italienische Meister derzeit nicht mehr. In die Champions League, in der das Team von Trainer Massimiliano Allegri diese Saison in der Vorrunde hängen blieb, soll es nach dem Punktabzug in der Liga nun über die Europa League gehen. Nach der 0:1-Niederlage bei der AS Rom am Sonntag, der ersten nach zuvor sechs Siegen und einem Remis in sieben Pflichtspielen, sinnen die Turiner auf Wiedergutmachung. Der SC soll eine kurze Etappe sein auf dem Weg zum Titel. „Wir wollen diese Trophäe gewinnen“, sagte Nationalstürmer Federico Chiesa und meinte: „Das wäre schön, nach allem, was in der Saison alles passiert.“ Der topmotivierte Grifo und seine Freiburger haben etwas dagegen.