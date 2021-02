Europa League : Hoffenheim-Coach Hoeneß nach 3:3 gegen Molde „verärgert“

Villarreal Souverän geführt und doch nicht gewonnen: Das Europa-League-Spiel gegen Außenseiter Molde endet für Hoffenheim bitter. Statt so gut wie durch zu sein, wird das Rückspiel zu einer echten Prüfung.

Statt nach dem coronabedingt nach Villarreal verlegten Hinspiel im Sechzehntelfinale dem Achtelfinale schon sehr, sehr nahe zu sein, könnte das Rückspiel am kommenden Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) in Sinsheim zu einer Zitterpartie werden. Für die Kraichgauer war die Partie am Donnerstagabend das erste K.o.-Spiel in einem Europapokal überhaupt.