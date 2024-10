Europa League Hoffenheim gegen Kiew wieder mit Kramaric

Trotz des sportlichen Fehlstarts in der Meisterschaft verbreitete der TSG-Trainer viel Optimismus. „Ich habe keine Zweifel, dass wir den Turnaround schaffen. Ich glaube an die Jungs und unsere Zusammenarbeit. Ich sehe eine sorgenfreie Saison, in der wir wieder an den internationalen Plätzen kratzen können“, prophezeite Matarazzo.