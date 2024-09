Europa League Hoffenheim-Kapitän Baumann: Stadion „keine Bibliothek“

Die Hoffenheimer hatten zuletzt in der Liga dreimal verloren. Zum Auftakt in der Europa League treten sie am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) beim dänischen Meister FC Midtjylland an. Die nächste Heimpartie der TSG ist am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen. International spielt das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo am 3. Oktober erstmals in dieser Runde in Sinsheim gegen Dynamo Kiew.