Europa League Hradecky warnt vor Euphorie der Ungarn: „Das wird schwierig“

Genauer gesagt war Hradecky schon viermal mit Finnland in Ungarn, dreimal davon saß er allerdings auf der Bank. Und keines der vier Spiele fand in der neuen Puskás Aréna statt, in die der ungarische Meister extra für das Spiel umgezogen ist und die mit fast 70.000 Zuschauern wohl ausverkauft sein wird. „Der Druck wird am Anfang groß sein“, sagte Hradecky nach dem 2:0 im Hinspiel: „Sie werden versuchen, so früh wie möglich das erste Tor zu machen.“