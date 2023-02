Europa League : Im bestmöglichen Moment: Leverkusen bannt den Elfmeter-Fluch

Monte Carlo Bloß nicht ins Elfmeterschießen dürfe Leverkusen gehen, hatte mancher vor dem Europa-League-Spiel bei der AS Monaco geunkt. Schließlich ging da zuletzt fast alles daneben. Doch der Fluch ist gebannt.

Doch so war es gekommen, nach dem 3:2 nach Verlängerung bei der AS Monaco, die ihrerseits 3:2 in Leverkusen gewonnen hatte. „Wir standen da im Kreis und waren alle im Arsch“, sagte Mittelfeldspieler Robert Andrich: „Aber wir haben nochmal alle Kräfte gebündelt. Der Trainer hat die Schützen bekannt gegeben. Und alle haben direkt gesagt: Okay, wir schießen.“