Europa League Italienische Fans in Hamburg vorübergehend festgenommen

Einen Tag vor dem Europa-League-Spiel zwischen Dynamo Kiew und Lazio Rom hat die Polizei mehrere Fans aus dem Umfeld des italienischen Clubs vorübergehend festgenommen. Wie die Hamburger Polizei mitteilte, trafen Beamte am Dienstagabend in der Nähe des Rathausmarkts in Hamburg auf etwa 60 gewaltbereite Anhänger. Bei der Durchsuchung der Verdächtigen fanden die Beamten unter anderem fünf Messer, sechs Fleischklopfer, zwei Holzlatten, eine Keule, eine Rohrzange und einen Spieß.