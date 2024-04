Europa League Klopp nach Europa-Aus: Ein bisschen das Benzin ausgegangen

Im spannenden Titelrennen hat Liverpool als Dritter zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Manchester City. „Jetzt kommt die Premier League, da werden wir uns jetzt verbeißen in diese Geschichte. Das ist jetzt der Plan. Back to winning ways“, kündigte Klopp an. Am Sonntag und Mittwoch stehen zwei Auswärtsspiele gegen Fulham und Everton an, ehe es am 27. April noch mal auswärts zu West Ham United geht. „Es heißt jetzt: Eine Woche noch mal Augen zu und durch. Und mal gucken, was wir da rausholen können“, sagte Klopp.