Europa League Klopp verliert mit Liverpools B-Elf in Belgien

Die uneingespielte B-Elf des Premier-League-Clubs verlor bei Union Saint-Gilloise in Belgien mit 1:2 (1:2). Trotz der zweiten Niederlage in der Vorrunde schafften die Reds als Tabellenführer der Gruppe E aber den Sprung in die K.-o.-Runde. Das Tor von Jarell Quansah (39. Minute) zum zwischenzeitlichen Ausgleich war für Liverpool zu wenig. Den Heimsieg für Union machten Mohammed Amoura (32.) und Cameron Puertas (43.) perfekt.