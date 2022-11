Conference League : Kölner Aufholjagd reicht nicht: Aus gegen Nizza

Köln Der FC drängt mit aller Macht, doch das Happy End in der Europa Conference League bleibt aus. Durch das Remis gegen Nizza scheidet der FC aus.

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff hielt das Stadion kurz den Atem an, dann wurden die Profis des 1. FC Köln mit großem Applaus verabschiedet. In seinem roten T-Shirt stand Trainer Steffen Baumgart immer noch wie versteinert am Seitenrand, als die Zuschauer zu klatschen begannen.