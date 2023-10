Europa League Kopenhagen macht Freiburg Mut für Duell mit West Ham

Fußballtrainer Christian Streich will sich im Europa-League-Heimspiel des SC Freiburg gegen West Ham United am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) auch ein Beispiel am couragierten Auftritt des FC Kopenhagen gegen den FC Bayern München nehmen. Der Außenseiter hätte trotz der 1:2-Niederlage im Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag „den Transfer von der dänischen Liga gegen eine Mannschaft wie die Bayern“ hingekriegt, erklärte Streich. Er habe eine „Top-Mannschaft aus Dänemark gesehen, die unglaublich gut zusammengearbeitet hat.“ Die Bayern seien für ihn „nicht schlecht“ gewesen, sondern Kopenhagen „sehr, sehr gut.“