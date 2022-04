Europa League : Krösche erwartet Eintracht-Heimspiel-Stimmung im Camp Nou

Barcelona Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche geht davon aus, dass das Europa-League-Rückspiel im Camp Nou in Barcelona zu einer Art Heimspiel werden kann.

Die Fans können für Krösche dabei durchaus den Unterschied machen. „Definitiv. Es zeigt den Spielern, was Eintracht für ein Club ist. Das ist eine Extra-Motivation, erzeugt Zusammenhalt und sorgt für eine Verbindung. Diese Emotionen will und braucht jeder Spieler“, sagte der 41-Jährige. Schon am Dienstagabend waren zahlreiche Fans in Katalonien angekommen, am Spieltag könnten es nach Schätzungen des Vereins circa 30.000 werden.