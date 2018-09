später lesen Vor Salzburg-Spiel Leipziger Werner und Saracchi trainieren individuell FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Teilen

Nationalspieler Timo Werner und Defensivspezialist Marcelo Saracchi von RB Leipzig haben am Mittwoch nicht am Mannschaftstraining vor dem Europa-League-Duell gegen RB Salzburg am folgenden Tag teilgenommen. dpa