Europa League Leverkusen bereitet sich auf West Ham vor

Für Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen steht nach dem Gewinn der ersten deutschen Meisterschaft vergangenen Sonntag das nächste Saisonhighlight an. Am Dienstagvormittag startete die Werkself mit dem Training in die Vorbereitung auf das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League bei West Ham United. Nach den Meister-Feierlichkeiten trat die Mannschaft komplett zum Training an.