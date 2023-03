Europa League Leverkusen Favorit? Tschertschessow gibt Stöger recht

Tschertschessow hatte von 1993 bis 1995 für Dynamo Dresden in der Bundesliga im Tor gestanden und gab die Pressekonferenz am Vorabend des Hinspiels (Donnerstag, 18.45 Uhr/RTL+) in Leverkusen auf Deutsch. Stöger hatte mit dem ungarischen Meister im Vorjahr bereits gegen Bayer gespielt und nach einem 1:2 in der BayArena zu Hause mit 1:0 gewonnen.