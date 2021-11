Europa League : Leverkusen gegen Celtic vor außergewöhnlicher Chance

Leverkusen Mit einem Sieg gegen Celtic Glasgow hätte Bayer Leverkusen schon am vorletzten Spieltag der Europa-League-Vorrunde das Weiterkommen sicher. Und auch den Gruppensieg.

Und auch, wenn Bayer dann bis Mitte März kein ernsthaftes Spiel mehr in Europa hätte, ist das natürlich das Ziel. Zumal die Situation immer noch nicht einfach ist. Denn von den letzten sieben Pflichtspielen gewann Bayer nur zwei: Eines beim 4:0 gegen Betis Sevilla in der Europa League, wo es irgendwie besser läuft als im Liga-Alltag. Und eines beim mühsamen 1:0 am Samstag gegen Bochum. Was zur Trendwende aber noch nicht taugt. „Wir können aus dem Spiel was mitnehmen“, sagte Seoane: „Aber es sah schon anders aus, als wir uns das vorstellen. Wir brauchen eine kompaktere Leistung.“