Europa League Leverkusens schmerzhafte Rom-Niederlage

Dabei dachte er vor allem an Schlüsselspieler Robert Andrich, bei dem sich am Freitagabend Alonsos Befürchtung bewahrheitete: Der Mittelfeldspieler erlitt eine Fraktur im linken Mittelfuß. Die Saison ist für ihn beendet. Andrich hatte das Stadion nicht einmal zu Fuß verlassen können. Er war um 23.38 Uhr, als die meisten seiner Kollegen schon im Bus saßen, auf einem Golfcart aus der Arena gefahren worden. Und während das Team am Freitag einen Ruhetag in Rom genoss, stieg der 28-Jährige auf Krücken in den Flieger nach Hause, um sich eingehend untersuchen zu lassen.