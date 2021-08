1. FC Union Berlin : Luthe erwartet von Mitspielern Vorfreude auf Europapokal

Berlin Torwart Andreas Luthe will mit dem 1. FC Union Berlin unbedingt in die Gruppenphase der neuen Conference League einziehen und nichts von Nachteilen durch die zusätzliche Belastung wissen.

„Das ist eine Frage der grundsätzlichen Einstellung. Wer sagt, es ist nichts für ihn, am Donnerstagabend irgendwo in Europa zu spielen, der ist gerade in diesem Jahr bei Union Berlin falsch“, sagte er dem „Kicker“. „Wir haben ein Jahr für die Conference League gelitten. Da kann man es nicht dulden, dass sich jemand nicht auf diesen Wettbewerb freut.“

Im Playoff-Hinspiel treffen die Eisernen in der Conference League am Donnerstag (18.00 Uhr/MESZ) in Helsinki auf den finnischen Club Kuopio PS. Das Rückspiel gegen Kuopio findet am 26. August im Olympiastadion statt. Die Gruppenphase, in die der Sieger einzieht, beginnt am 16. September.