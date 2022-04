Europa League : Lyon rettet Remis gegen dezimiertes West Ham

Berlin Olympique Lyon ist in der Europa League trotz einer Halbzeit in Überzahl nur zu einem 1:1 (0:0) gegen West Ham United gekommen.

Das Rückspiel ist am kommenden Donnerstag. Der Gewinner dieser Paarung wäre am 28. April und am 5. Mai der Vorschlussrunden-Gegner von Bundesligist Eintracht Frankfurt, sollte dieser sich nach dem 1:1 gegen den FC Barcelona in der ersten Partie sensationell durchsetzen.