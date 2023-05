Europa League Mourinho winkt mit Roma nächstes Finale

„Dieses Tor gibt uns jetzt einen kleinen Vorteil“, sagte Mourinho und vermied jegliche Art von Kampfansage vor dem Rückspiel am nächsten Donnerstag in Leverkusen. Der Portugiese sprach von „kontrollierten Emotionen“, die in solch wichtigen Spielen nötig seien. Er selbst lebte das am Seitenrand vor: Während Alonso immer wieder wild gestikulierend Einfluss nehmen wollte auf die Partie, verfolgte Mourinho die Partie eher stoisch mit den Händen in den Hosentaschen.