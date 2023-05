Europa League Nach 0:1 in Rom: Bayer bangt um drei angeschlagene Profis

Der Niederländer Frimpong soll am Freitag auch in Rom bleiben, wo der Bayer-Tross einen Ruhetag genießt, ehe es am Samstag direkt nach Stuttgart geht, wo am Sonntag das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart steigt. Andrich und Kossounou sollen dagegen bereits am Freitag nach Hause fliegen, um sich in der Heimat untersuchen zu lassen.