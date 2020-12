Europa League : Nach „Ehrenrunde“ zählt für Leverkusen nur der Gruppensieg

Nizza Trotz holprigen Landeanflugs geht Bayer Leverkusen optimistisch in das vorletzte Gruppenspiel der Europa League in Nizza. Das Weiterkommen ist auch kaum noch gefährdet. Doch Trainer Peter Bosz fehlen gleich acht Spieler.

Die erste „Ehrenrunde“ drehte Bayer Leverkusen schon einen Tag vor dem Spiel. So kommentierte jedenfalls der Kapitän des Sonderflugs X3 8904 den zunächst gescheiterten Landeanflug in Nizza.

Weil die Landeerlaubnis nicht rechtzeitig vorlag, musste die Maschine durchstarten und konnte erst im zweiten Versuch landen. Weitaus weniger holprig ist Bayer trotz des 0:1 bei Slavia Prag am zweiten Spieltag in der Gruppenphase der Europa League unterwegs. Mit 6:2, 4:2 und 4:1 wurden die anderen drei Spiele gewonnen, trotz der Nullnummer von Tschechien stellt der Bundesliga-Dritte mit 14 Toren nach vier Spieltagen die beste Offensive aller 48 Teilnehmer. Ein Punkt heute an der Cote d'Azur würde auch die letzten leisen Zweifel am Erreichen der K.o.-Runde beseitigen.