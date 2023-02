Conference League : Nach Krawallen in Nizza: Bewährungsstrafen für Köln-Fans

Nach Krawallen in Nizza: Bewährungsstrafen für Köln-Fans

Zwei Teilnehmer an den Fußball-Krawallen im September 2022 wurden vom Kölner Amtsgericht schuldig gesprochen worden. Foto: -

Köln Zwei Teilnehmer an den Fußball-Krawallen von Nizza im September 2022 sind vom Kölner Amtsgericht schuldig gesprochen worden.

Ein 30 Jahre alter Kölner wurde wegen schweren Landfriedensbruchs in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Verstoß gegen das Waffengesetz zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Sein 32 Jahre alter Mitangeklagter wurde mit einem Jahr Haft auf Bewährung für tateinheitlich begangenen schweren Landfriedensbruch mit versuchter gefährlicher Körperverletzung bestraft. Der Prozess hatte bereits in Woche zuvor begonnen.

Beim Spiel des 1. FC Köln in der Europa Conference League gegen OGC Nizza war es am Rande der Partie in Südfrankreich zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den rivalisierenden Fangruppen gekommen. Deshalb hatte die Begegnung mit einer fast einstündigen Verspätung begonnen. Mehr als 40 Menschen wurden verletzt, darunter neun Polizisten.