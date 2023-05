Conference League Nach West Hams Final-Einzug: Profis und Fans in Handgemenge

Die Engländer treffen nun im Finale des Wettbewerbs am 7. Juni in Prag auf den italienischen Erstligisten AC Florenz. Im Halbfinal-Rückspiel gegen Alkmaar erzielte Pablo Fornals in der vierten Minute der Nachspielzeit den Treffer für West Ham. Schon das Hinspiel hatte das Fußball-Team von Trainer Moyes mit 2:1 gegen die Niederländer gewonnen.