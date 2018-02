Pulisic bricht Training ab - Stöger: „Nichts riskieren“

US-Nationalspieler Christian Pulisic hat am Montagmorgen das Training beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund frühzeitig abbrechen müssen. dpa

Ein Einsatz des Offensivspielers im K.o.-Runden-Rückspiel der Europa League am Donnerstag bei Atalanta Bergamo (21.05) ist aber offenbar nicht akut gefährdet.

Pulisic habe beim 1:0-Sieg am Sonntag in Mönchengladbach einen Schlag auf den Knöchel bekommen, sagte Trainer Peter Stöger den „Ruhr Nachrichten“. „Er wollte es versuchen, aber beim Passspiel war es schwierig. Es ist nicht ganz so schlimm, aber wir wollten auch nichts riskieren mit Blick auf Donnerstag.“ Das Hinspiel gegen die Italiener hatte der BVB mit 3:2 gewonnen.

Aussage von Stöger im Twitter-Kanal der "Ruhr Nachrichten"