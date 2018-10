später lesen Europa League RB Leipzig peilt in Trondheim ersten Gruppensieg an FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Teilen

RB Leipzig ist beim norwegischen Rekordmeister Rosenborg Trondheim schon zum Punkten verdammt. Nach der 2:3-Heimniederlage gegen RB Salzburg peilt die Mannschaft von Ralf Rangnick am Donnerstag (18.55 Uhr) in der Gruppe B der Europa League den ersten Sieg an. Von Frank Kastner, dpa