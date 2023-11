Erinnerungen Rode über Europa-Triumph: Wurde während der Party genäht

Rode erzählte auch von den Feierlichkeiten am folgenden Abend am Frankfurter Römer. Der damalige Oberbürgermeister hatte den Pokal an sich genommen und selbst getragen. „Peter Feldmann hatte mich schon vorher gefragt, ob er den Pokal haben könnte. Es gab keine Begründung, er wollte einfach den Pokal hereinführen. Das war dann der Moment, der ewig in Erinnerung bleibt“, sagte Rode. Es sei „krass“ gewesen, wie viele Leute ihn später auf diese Szene angesprochen hätten.