Europa League Sabitzer trifft bei Man-United-Remis doppelt

Ein spektakuläres Tor konnten die Fans am Donnerstag in der Conference League bestaunen. Terem Moffi erzielte sein zweites Tor für OGC Nizza beim 2:2 (2:1) beim FC Basel kurz vor der Pause per Fallrückzieher. Die AC Florenz gewann derweil deutlich mit 4:1 (2:1) bei Lech Posen. Der RSC Anderlecht setzte sich im Hinspiel mit 2:0 (1:0) gegen AZ Alkmaar durch, KAA Gent und West Ham United trennten sich 1:1 (0:1).