Europa League Schicks Comeback-Tor „für Kopf, Seele und Herz“

„Ich habe so lange nicht gespielt. Es ist nicht einfach, nach so einer langen Verletzung zurückzukommen“, sagte Schick, der in der Saison 21/22 mit 24 Toren noch zweitbester Bundesliga-Torschütze war: „Einmal war ich schon zurückgekommen, dann gab es wieder Probleme. Deshalb bin ich sehr glücklich, ein Tor geschossen zu haben. Jetzt geht es weiter.“