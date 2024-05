Europa League Sollte nicht spielen: 70 Prozent Wirtz reichen für Wende

Als es beim Stand von 0:2 kurz vor Schluss auf die Verlängerung zulief, brachte Alonso ihn in der 81. Minute doch. Das Spiel endete 2:2. Und obwohl Wirtz nicht direkt an beiden Toren beteiligt war, so hatte er doch die Wende gebracht. „Auch mit 70 Prozent ist Flo noch ein guter Spieler“, merkte Alonso an. Und Mittelfeld-Stratege Granit Xhaka erklärte: „Als Flo reingekommen ist, hat man gesehen, dass wir nochmal einen Spieler haben mit einer anderen Klasse, der das Spiel an sich ziehen kann.“