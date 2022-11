Europa League : Später Gegentreffer: Freiburg nur mit Remis bei Karabach

Baku Der SC Freiburg beendet die Gruppenphase mit einem 1:1 bei Karabach Agdam und bleibt damit ohne Niederlage in der Vorrunde. In Baku tut sich die umgekrempelte Mannschaft aber schwer.

Der schon vor dem letzten Spieltag als Gruppensieger feststehende Fußball-Bundesligist trennte sich auswärts mit 1:1 (1:0) von Karabach Agdam, obwohl der Sport-Club über eine halbe Stunde in Überzahl agierte.

Die fast komplett umgekrempelten Freiburger profitierten zunächst von einem verwandelten Strafstoß von Routinier Petersen (25. Minute). Ein vermeintlicher Treffer der Hausherren fand wegen einer Abseitsstellung keine Anerkennung (56.). Zudem nahm der Schiedsrichter kurz zuvor auch einen Foulelfmeter wieder zurück. Nach dem Seitenwechsel sah Kevin Medina nach einem rüden Einsteigen gegen Kevin Schade die Rote Karte (62.). Alle drei Entscheidungen gegen Karabach wurden nach dem Eingreifen des Videoassistenten getroffen. Trotzdem kamen die Hausherren noch zum Ausgleich. Owusu Kwabena erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich (90.+1).

Auch Nantes überwintert in der Europa League

Neben den Breisgauern, die bereits vor dem Duell für das Achtelfinale qualifiziert waren, überwintert aus der Gruppe G auch der FC Nantes in der Europa League. Da der französische Pokalsieger im Parallelspiel bei Olympiakos Piräus ebenfalls gewann, fiel Agdam noch auf den dritten Platz zurück. Gegen wen die Freiburger in der nächsten Runde spielen werden, steht noch nicht fest. Die Auslosung findet am 24. Februar 2023 statt.