Europa League : Später Milan-Ausgleich bei Man United - Ajax souverän

Der Ex-Wolfsburger Simon Kjaer (M) rettete dem AC Mailand in der Nachspielzeit ein Remis bei Manchester United. Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa

Berlin Manchester United hat einen Sieg gegen den AC Mailand im Achtelfinale der Europa League in letzter Sekunde verspielt.

Der Ex-Wolfsburger Simon Kjaer glich den Treffer des 18-jährigen Amad Diallo (50. Minute) in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 1:1 (0:0) aus und verbesserte damit die Chance des italienischen Fußball-Erstligisten auf eine Weiterkommen. Obwohl Manchester zunächst mehr Ballbesitz hatte, war Milan nach elf Minuten vermeintlich in Führung gegangen, doch dem Tor von Franck Kessié war ein Handspiel vorausgegangen, so dass der Treffer vom Video-Assistenten Bastian Dankert aus Rostock nicht gewertet wurde.