Europa League Spione im eigenen Haus: Alonso hat „nichts zu verbergen“

Auch Kurbanow erklärte, dass dieser Umstand „nichts ändern wird. Ich habe mich für Xabis Arbeit interessiert“. Der Austausch sei sehr gut gewesen „und könnte mir in Zukunft helfen“. In Leverkusen hoffen sie, dass dies noch nicht für heute und den nächsten Donnerstag gilt. In der Gruppenphase gewann der Bundesliga-Tabellenführer mit 5:1 daheim und mit 1:0 in Baku.