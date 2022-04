Europa League : Tedesco warnt vor Übermut gegen Bergamo - Adams fällt aus

Leipzig RB Leipzigs Trainer Domenico Tedesco hat seine Mannschaft vor dem Viertelfinale in der Europa League gegen Atalanta Bergamo vor Übereifer gewarnt.

„Wir dürfen nicht die Geduld verlieren, nicht zu hungrig sein. Wir haben gegen Sociedad gezeigt, dass wir auswärts in der Lage sind, das wir das Spiel in die richtige Richtung lenken können“, sagte der 36-Jährige vor dem Spiel am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+). RB hatte sich in der Zwischenrunde nach einem Unentschieden gegen Real Sociedad letztlich mit einem Sieg im Baskenland durchgesetzt. Leipzig empfängt Bergamo zunächst vor erwarteten 35.000 Zuschauern, in der kommenden Woche reist der Vizemeister der Fußball-Bundesliga nach Italien.