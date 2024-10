Europa League TSG-Befreiungsschlag: „Es stimmt“ zwischen Coach und Profis

Nachdem die kriselnde TSG in der Fußball-Bundesliga zuletzt eine 3:0-Führung in Unterzahl aus der Hand gegeben und noch 3:4 gegen Werder Bremen verloren hatte, waren die kritischen Stimmen gegenüber dem Coach lauter geworden. „Er ist schon eine arme Sau. Wenn man so etwas lesen muss, das tut man nicht gerne“, sagte Baumann.