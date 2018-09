Überraschung für Bayer: Hrádecký in Rasgrad spielberechtigt

Bayer Leverkusen darf Stammtorhüter Lukáš Hrádecký doch im ersten Europa-League-Spiel bei Lugodorez Rasgrad einsetzen. Diese unerwartete Nachricht erhielt der Fußball-Bundesligist vor dem Abflug nach Bulgarien zu der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr). dpa

Der Verein war bisher davon ausgegangen, dass Hrádecký wegen seiner Gelb-Roten Karte in seinem bisher letzten Europa-League-Spiel am 6. August 2015 mit Bröndby IF bei Omonia Nikosia zum Auftakt gesperrt sei. Der Dachverband UEFA teilte den Rheinländern nun aber mit, dass die Sperre des Finnen nach drei Jahren verjährt ist.

„Wir haben von der DFL eine Liste mit gesperrten Spieler bekommen, auf der stand er nicht drauf. Um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir bei der UEFA angefragt und erfahren, dass die Sperre verjährt ist“, sagte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler: „Das tut der Mannschaft gut, weil er ein wichtiger Faktor und ein positiver Typ ist.“

