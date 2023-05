Europa League UEFA-Cup-Sieger Vorbilder für Leverkusen

Am Eingang, so Rolfes, stehe „schließlich der Pokal“, eine Nachbildung des 88er-Potts, die ihren festen Platz in der BayArena hat. „Außerdem arbeitet der ein oder andere 88er ja auch im Verein und hat uns viel erzählt, wie es damals war, als sie trotz der Niederlage im ersten Spiel den Pokal geholt haben.“ Damals wurde das Endspiel noch in zwei Partien ausgetragen. Leverkusen verlor bei Espanyol Barcelona mit 0:3, gewann das Rückspiel mit 3:0 und holte im Elfmeterschießen die Trophäe.