Europa League : UEFA untersucht Vorfälle beim Spiel AC Mailands in Belgrad

UEFA untersucht Vorfälle beim Spiel AC Mailands in Belgrad

Zlatan Ibrahimovic wurde in Belgrad auf der Tribüne als AC-Ersatzspieler sitzend von einem Mann beleidigt. Foto: Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Wire/dpa

Belgrad Die Europäische Fußball-Union hat eine Untersuchung der Vorfälle beim Europa-League-Spiel zwischen Roter Stern Belgrad und dem AC Mailand vom 18. Februar eingeleitet.

In einem Amateurvideo, das während des 2:2 im Zwischenrunden-Hinspiel in Belgrad aufgenommen wurde, ist zu hören, wie Zlatan Ibrahimovic auf der Tribüne als AC-Ersatzspieler sitzend offenbar von einem Mann beleidigt wird. Der 39 Jahre alte Schwede - der bosnische und kroatische Wurzeln hat - reagierte nicht auf die Beschimpfungen. Milan hatte in der Schlussminute noch den Ausgleich kassiert.