Eiserne Party : Union dominiert Conference-League-Playoff gegen Kuopio

Helsinki Der 1. FC Union hat gleich für klare Verhältnisse gesorgt. Gegen Kuopio PS gewinnen die Eisernen ihr Playoff-Hinspiel in der neuen Conference League klar. Die Berliner können entspannt das Rückspiel angehen. Mehr internationale Auftritte im Herbst scheinen sicher.

So vorsichtig das auch klang. Das Rückspiel am kommenden Donnerstag im Berliner Olympiastadion ist nach dem klaren Resultat und der deutlichen Dominanz nur noch Formsache. Union kann für sechs weitere internationale Auftritte noch in diesem Jahr planen. Die Gruppenphase startet am 16. September. Die Auslosung findet am 27. August statt, dann drohen in Tottenham Hotspur, AS Rom oder dem FC Basel schwerere Gegner als der finnische Pokalsieger. Schon am Sonntag wird Union in der Bundesliga bei der TSG 1899 Hoffenheim mehr gefordert sein.