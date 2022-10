Europa League : Unioner Stresswochen nun auch noch mit Malmö-Nachspiel

Malmö- Die Aufarbeitungen der Fan-Ausschreitungen in Malmö wird Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin noch länger beschäftigen. Es besteht Klärungsbedarf mit den Fans, auch die UEFA dürfte sich einschalten.

Mitten in die Stresswochen platzt nun auch noch die Aufarbeitung der skandalösen Vorgänge von Malmö beim Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Die UEFA dürfte sich einschalten, die Verantwortlichen des 1. FC Union Berlin wollen aber selbst auch diejenigen finden, die für die Unterbrechung der Partie beim schwedischen Fußball-Rekordmeister verantwortlich waren. „Das werden wir auswerten mit der Szene, das ist ganz klar“, kündigte Vereinspräsident Dirk Zingler an: „Am Ende sind es immer wenige. Das hört sich zwar an wie eine Floskel, aber es ist die Wahrheit.“

Wer genau was geworfen hat, blieb am Donnerstag unklar, ehe sich die Mannschaft nach dem ersten Sieg in der Europa League dank des Treffers von Sheraldo Becker (68. Minute) nach der Wiederaufnahme der Partie auf den Weg zurück nach Berlin machte. Zingler sagte aber: „Wenn wir uns Gäste in unsere Blöcke einladen, müssen wir das alles im Griff haben. Da gibt es jetzt Klärungsbedarf.“